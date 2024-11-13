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Ambulans Peşine Takılan Uyanık Sürücüler Kamerada

Ambulans Peşine Takılan Uyanık Sürücüler Kamerada
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İstanbul'da trafikten kaçmak isteyen sürücüler, emniyet şeridini kullanarak ambulansın peşine takıldılar. Bu sorumsuz davranışlar ambulans şoförü tarafından görüntülendi.

İstanbul'da trafikten kaçmak isteyen uyanık sürücüleri ambulans şoförü görüntüledi.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda trafikten kaçmak isteyen sürücüler, emniyet şeridini kullandı. Ambulansın peşine takılan sorumsuz sürücüler ambulans şoförü tarafından görüntülendi. Görüntülerde bazı sürücülerin emniyet şeridinden ilerlediği, bazılarının da ambulansın peşine takılıp yakın takip ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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