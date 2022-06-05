Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı - Haberler

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Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı

Bursa'da ambulans, kamyon kasasından yere dökülen kerestelere çarptı.

Bursa'da ambulans, kamyon kasasından yere dökülen kerestelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulansta bulunan bir sağlık çalışanı hafif yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Engürücük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon kasasına yüklenmiş keresteler yola döküldü. O sırada kamyonun arkasında seyreden ambulans yola dökülen kerestelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulansta bulunan bir sağlık çalışanı hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla ile kaza yapan ambulanstaki hasta ile hafif yaralanan sağlık çalışanı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola savrulan keresteler nedeniyle trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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