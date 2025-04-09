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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastayı hastaneye götüren ambulans, bir otomobille çarpıştı. Kazada ambulans içerisindekiler yara almadan kurtulurken, otomobildeki iki kişi yaralandı.

Hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunanlar yaralanmazken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırköy Mahallesi Kandıra yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. kontrolündeki 41 ARY 204 plakalı ambulans, A.T. isimli hastayı, hastaneye yetiştirmek için anayoldan ilerlerken, M.Y. hakimiyetinde bulunan 41 AHM 648 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan M.Y. ve R.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulansta bulunan hasta, yakını ve 3 kişilik sağlık ekibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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