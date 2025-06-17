Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Sağlık Çalışanı Yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik mevkiinde seyir halindeki ambulansın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 sağlık çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Gönen Karayolu üzerinde Bandırma istikametine seyreden 10 ADM 61 plakalı otomobile, aynı yönde seyir halinde olan 10 ABS 540 plakalı ambulans arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulansta bulunan yaşlı bir hasta sedyeden düşerken, bir sağlık çalışanının kolu kırıldı.

Yaralı sağlık çalışanı ile hasta, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - BALIKESİR