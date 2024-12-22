Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
Bahçeli'den "katil" dediği Esad için dünyaya çağrı
4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına böyle yansıdı

Ambulans Helikopterin Düşme Anı Taksinin Kamerasında

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter, yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarparak düştü. Kazada 2 pilot, 1 doktor ve 1 personel hayatını kaybetti. Kaza anı taksi kamerasına yansıdı.

Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi, bir ticari taksinin araç kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

Helikopterin düşme anı araç kamerasına yansıdı

Muğla'daki helikopterin hastane binasına çarptıktan sonra yere düşme anı ise hastane içinde ilerleyen bir ticari taksinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin hastane içinde ilerlemesi ve helikopterin yere düşme anı yer alıyor.

Ambulans Helikopterin Düşme Anı Taksinin Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - 3.Sayfa
img

SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
img

Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
img

Beşiktaş'tan ihraç edilecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
İlk düdük çaldı
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti

Son Dakika Haberleri

Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.