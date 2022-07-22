Son dakika haberleri... Ambulans helikopter tarlada hastalanan köylünün yardımına yetişti Son dakika habere göre Ambulans helikopter tarlada hastalanan köylünün yardımına yetişti Samsun'da ambulans helikopter tarlada çalışırken hastalanan köylüyü alarak hastaneye yetiştirdi. Ambulans helikopter tarlada hastalanan köylünün yardımına yetişti SAMSUN - Samsun'da ambulans helikopter tarlada çalışırken hastalanan köylüyü alarak hastaneye yetiştirdi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki İbrahim Arslan, Samsun'un Asarcık ilçesi kırsalındaki Ayaklıalan Mahallesi'nde tarlada çalışırken baygınlık geçirdi. Yakınları 112'ye arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter tarla kenarında boş bir alana indi. 3 çocuk babası İbrahim Arslan'ı alan hava ambulansı, Samsun'daki heliporta getirdi. Buradan kara ambulansına nakledilen Arslan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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