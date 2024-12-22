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Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
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Ambulans Helikopter Hastaneye Çarparak Düştü: 4 Ölü

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter, yoğun sis nedeniyle hastane bahçesine düşerek kırıma uğradı. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ambulans helikopter hastaneye çarpıp düştü: 4 ölü

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter, hastane bahçesine düşerken ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dün görevli olarak Muğla'ya gelen ambulans helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle havalanamadı. Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarparak kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ambulans Helikopter Hastaneye Çarparak Düştü: 4 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - 3.Sayfa
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Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
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