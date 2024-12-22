Ambulans Helikopter Hastaneye Çarparak Düştü: 4 Ölü

Ambulans helikopter hastaneye çarpıp düştü: 4 ölü

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter, hastane bahçesine düşerken ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dün görevli olarak Muğla'ya gelen ambulans helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle havalanamadı. Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarparak kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.