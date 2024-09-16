Ambalaj Fabrikasında Eli Makineye Sıkışan İşçi Kurtarıldı

Şanlıurfa'da çalıştığı ambalaj fabrikasında eli makineye sıkışan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Koçören Mahallesindeki Organize Sanayi Bölgesindeki bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Makinede eli sıkışan Mahmut Ç.'yi fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İşçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA