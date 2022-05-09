Amatör ligde maç sonu kavga çıktı, 1 futbolcu yaralandı - Haberler

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Amatör ligde maç sonu kavga çıktı, 1 futbolcu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amatör ligde maç sonu kavga çıktı, 1 futbolcu yaralandı

Eskişehir 1. Amatör Ligi B Grubu'nda karşı karşıya gelen Çukurhisarspor ile Üniversite Evleri Spor futbolcuları maçın ardından birbirine girdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir 1. Amatör Ligi B Grubu'nda karşı karşıya gelen Çukurhisarspor ile Üniversite Evleri Spor futbolcuları maçın ardından birbirine girdi. Kavgada 1 futbolcu yaralandı.

Hisar Mahallesi'nde bulunan sahada oynanan Eskişehir 1. Amatör Ligi B Grubu maçında Çukurhisar Spor ile Üniversite Evleri Spor karşı karşıya geldi. İki takım arasında geçen mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Maç sonunda ise takım aracına geçildiği esnada iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Çukurhisar Spor oyuncularının Üniversite Evleri Spor oyuncularına sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu olay ekiplerin müdahalesiyle büyümeden son buldu. Üniversite Evleri Spor kulübünden 1 futbolcu, arbede esnasında yüzünden hafif şekilde yaralandı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Üniversite, Çukurhisar, Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

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