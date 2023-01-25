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Amatör Lig maçı sonrası tramvay durağında bıçaklı kavga

3. Sayfa Haberleri

Amatör Lig maçı sonrası tramvay durağında bıçaklı kavga

Kocaeli'de Amatör Lig maçı sonrası tramvay durağında çıkan kavgada bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de Amatör Lig maçı sonrası tramvay durağında çıkan kavgada bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Kafasına parke taşıyla darbe alan genç ise tramvaydakilerin durumunu fark etmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesinde tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallespor ve Bekirpaşa Başaranspor arasında oynanan Amatör Lig maçından dağılan taraftarlar arasında maç sonu tramvay durağında kavga çıktı. Kavganın neticesinde ensesinden ve sırtından bıçak darbesi yiyen S.M. (18) Seka Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Kafasına parke taşıyla darbe alan A.C. (19) ise tramvaya bindi. Tramvaydaki vatandaşların A.C.'nin durumunu fark etmesi üzerine, A.C., bir başka tramvay durağında indirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine tramvay durağına gelen ambulans, A.C.'yi hastaneye kaldırdı. Polis, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli kavga 3. Sayfa Haberler

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