Amasya ve Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

Amasya ve Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama
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Amasya ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı. Operasyonda 314 adet sentetik ecza, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Amasya ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince savcılık koordinesinde uyuşturucu şebekeleri ile sokak satıcılarına yönelik Amasya ve Ankara'da eş zamanlı yürütülen operasyonda hedef olarak tespit edilen 16 kişi yakalandı. Şüphelilere ait 21 ikamet, 1 iş yeri ve 14 araçta yapılan aramada; 314 adet sentetik ecza, 76,82 gram bonzai hammaddesi emdirilmiş tütün, 41,31 gram metamfetamin, 2,74 gram esrar, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 85 adet mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çalışma kapsamında başka suçlardan halen cezaevinde bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 19 kişiden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü operasyonun görüntülerini, "Uyuşturucu ile mücadelemiz etkin ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" notuyla paylaştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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