Amasya Valisi Önder Bakan, köyde su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenlerine...
Amasya Valisi Önder Bakan, köyde su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaştıklarını açıkladı.
Amasya Valisi Önder Bakan, köyde su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaştıklarını açıkladı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa