Amasya Valisi'nden Alkollü Araç Kullanımına Dikkat Çekici Uyarı

Amasya Valisi Önder Bakan, 2024 yılında il genelinde alkollü araç kullanmaktan 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "7 vatandaş sadece ve sadece 200 lira taksiye verseydi bugün çocukları yetim, eşleri dul kalmayacaktı" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiği gazetecilere İl genelindeki asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumda trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere dikkat çeken Vali Bakan, "Trafik denetimlerimizin amacı sizden 3 lira para kazanmak değil. Sizi korkutmak asla değil. Sizi korkutmak, tatmin olmak asla değil. 2024 yılında alkollü araç kullanmaktan 7 vatandaşımızı kaybetmişiz. 7 vatandaş sadece ve sadece 200 lira taksiye verseydi bugün çocukları yetim, eşleri dul kalmayacaktı" diye konuştu.

Bakan, "Ama sen gece çıktığın bir mekandan, Amasya'nın en ucundaki bir köşeden taksiye binsen diğer uca gitsen 200 lira yazıyor. Taksiye bin git kardeşim. Ne içiyorsan da iç, hiç bizi ilgilendiren bir tarafı da yok. Ama ben bu şehirde hiçbir vatandaşımızın alkollü araç kullanarak trafik kazasında çocuklarını yetim bırakmasını istemiyorum. Bu kadar basit. Yaptığımız, yapacağımız denetimlerin temel amacı ve felsefesi bu" şeklinde konuştu.

5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs çekyatın altında yakalandı

Aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanıp adalete tesliminin sağlanmasına yönelik güvenlik güçlerinin faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Vali Bakan, "Bu şahısları yakalayarak adli makamlara teslim ediyoruz. Daha dün 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir vatandaşı Taşova'da çekyatın altında arkadaşlarımız yakaladılar" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit ile Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz de yer aldı. - AMASYA