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Amasya Valisi, Başarı Gösteren Polislere Ödül Verdi

Amasya Valisi, Başarı Gösteren Polislere Ödül Verdi
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Amasya Valisi Önder Bakan, yasadışı giriş yapan yabancı uyruklular ve çeşitli suçlardan araması olan şahısların yakalanmasında gösterdikleri üstün gayret nedeniyle 47 polise başarı belgesi sundu.

Amasya Valisi Önder Bakan, çeşitli suçlardan araması olan şahıslar ile yurda yasadışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren 47 polise başarı belgesi verdi.

Vali Bakan, Amasya Emniyet Müdürlüğü personellerine çalışmalarında başarılar diledi.

Programda, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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