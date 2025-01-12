Amasya'da Su Kuyusu Açma Çalışmasında Göçük: 2 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
Amasya Valisi, köyde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu. Olay, yerel halk arasında büyük üzüntü yarattı ve kurtarma çalışmaları sırasında zorlu koşullarla karşılaşıldı. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılacağı ifade edildi.
Amasya Valisi Bakan: " Köyde su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaştık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa