Amasya-Samsun karayolunda kamyonet kaza yaptı, 6 kişi yaralandı

Amasya- Samsun karayolunda İstanbul'dan Ordu'ya ev eşyası taşıyan kamyonet tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Yağmur suyu kanalına çarparak duran kamyonetteki 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Can pazarında sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya taşınmak için yükledikleri ev eşyalarıyla yola çıkan Bilal Çubuk (46) yönetimindeki 55 AGM 664 plakalı kamyonet Amasya-Samsun karayolu Eski Çeltek mevkiinde sağ ön tekerin patlaması sonucu bir anda kontrolden çıkarak savruldu. Yağmur suyu kanalına çarparak duran kamyonette büyük hasar oluştu. İçindekiler sıkışarak kurtarılmayı bekledi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yanı sıra Asiye Çubuk (52), Mustafa Çubuk (20), Burak Emre Cüni (18), Asel Erva Midilli (7) ve Yavuz Efe Midilli (2) yaralandı. Sıkışan yaralılar ekiplerin çabası sonucu çıkartılarak ambulansla hastanelere kaldırıldı. Asiye Çubuk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA