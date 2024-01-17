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Amasya'nın Taşova ilçesinde trafik denetimi yapıldı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde trafik polisleri, otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde araçların evrak ve belgeleri incelenerek alkol kontrolü yapıldı. Bir sürücüye aracının muayene süresinin geçmesi sebebiyle para cezası uygulandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde trafik polisleri, otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Araçları durduran polis ekipleri, 50 sürücünün evrak ve belgelerini inceleyerek alkol kontrolü yaptı.

Denetime takılan bir sürücüye aracının muayene süresinin geçmesi sebebiyle bin 507 TL para cezası uygulandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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