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Amasya'nın Taşova ilçesinde orman yangını çıktı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Karamuk köyünde ormanlık alanda aynı alan içinde 2 farklı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Taşova Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve arazözler sevk edildi.

Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler ise tedbir amaçlı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Jandarma yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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