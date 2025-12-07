Haberler

Amasya'da kamyonetler çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşanan kazada iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis incelemelere başladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeref K. yönetimindeki 34 DK 5819 plakalı kamyonet, önünde seyir haldeki Ali A.'nın kullandığı 19 AGF 798 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Hasar gören araçlardaki yaralıların yardımına vatandaşlar yetişti.

Kazada sürücülerin yanı sıra Satı K. ve Zeynal A. da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
