Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık markaları açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Amasya'dan Samsun'a Giden Aile Kazada Yaralandı

Amasya'dan Samsun'a Giden Aile Kazada Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'dan Samsun'daki hastane randevularına giden ailenin otomobili, karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Amasya'dan Samsun'daki hastane randevularına gitmek için yola çıkan ailenin içindeki otomobil, karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Havza ailesinden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'daki hastane randevuları için Amasya'dan yola çıkan Mehmet Havza (55) yönetimindeki 05 ACD 092 plakalı otomobil Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi mevkiinde karlı yolda kayıp kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, yanındaki eşi Yisev Havza (53) ve ağabeyi İlhami Havza (56) yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ambulansla Suluova Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü şarkıcının özel jeti kaza yaptı
img

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
img

Abdullah Zeydan'a hapis cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.