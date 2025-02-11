Amasya'dan Samsun'a Giden Aile Kazada Yaralandı

Amasya'dan Samsun'daki hastane randevularına gitmek için yola çıkan ailenin içindeki otomobil, karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Havza ailesinden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'daki hastane randevuları için Amasya'dan yola çıkan Mehmet Havza (55) yönetimindeki 05 ACD 092 plakalı otomobil Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi mevkiinde karlı yolda kayıp kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, yanındaki eşi Yisev Havza (53) ve ağabeyi İlhami Havza (56) yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ambulansla Suluova Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA