Amasya'daki kazada Sökeli şehit babası Çelik yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı. Kazadan yaralı olarak kurtulanlar arasında Sökeli şehit babası Ali Çelik'in de olduğu ve genel sağlı durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, Merzifon'un Çayırözü köyü civarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Kazada Sökeli şehit babasının da bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Şehit babası Çelik'in, ameliyata giren abisinin yanına gitmek için yola çıktığı ve Merzifon'da meydana gelen otobüs kazasında yaralandığı ortaya çıktı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Çelik'in genel sağlı durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN