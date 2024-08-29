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Amasya'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak traktör römorkuna ve başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önce önünde seyreden traktör römorkuna ardından başka bir otomobile çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Berat Nazım Palanga yönetimindeki 05 DK 008 plakalı otomobil, Meray kavşağı yakınlarında aynı istikamette önünde seyreden Sertal Koray Yurtsever'in kullandığı 05 ADM 493 plakalı traktörün römorkuna, sonrasında savrularak Faruk Uçak'ın sürücüsü olduğu 06 AGY 74 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 19 yaşındaki Palanga, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Merzifon amasya Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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