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Amasya'da yumurta yüklü tır devrildi: 2 yaralı

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Amasya'da yumurta yüklü tır, kontrolden çıkarak yolun kenarını devrildi. Tır sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Tırın dorsesindeki yüzlerce yumurta kırıldı.

- Amasya'da yumurta yüklü tır devrildi: 2 yaralı

AMASYA - Amasya'da yumurta yüklü tır, kontrolden çıkarak yolun kenarını devrildi. Tır sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Tırın dorsesindeki yüzlerce yumurta kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Özgür K. yönetimindeki 14 AAB 876 plakalı tır, Amasya merkez Çavuş köyü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşa n yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Sürücü ve yanındaki Sezer A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, acil sağlık ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırın dorsesinden savrulan yüzlerce yumurta kırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasya Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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