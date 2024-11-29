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Amasya'da Yolcu Otobüsünde 57 Binden Fazla Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Amasya'da polis tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 57 bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şahıs, valizlerin içeriğiyle ilgili olarak tutuklandı.

Amasya'da yolcu otobüsünde 57 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

Son 3 yılın tek seferdeki en yüksek yakalaması

AMASYA - Amasya'da polisin durduğu bir yolcu otobüsünde açılan iki valizin içinde 57 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Çantaların ait olduğu 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. İki valizin içinde toplam 57 bin 690 adet uyuşturucu hap tespit edildi. Ayrıca 63 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çantaların ait olduğu 2 şahıs gözaltına alındı. İfadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu madde türünde son 3 yılın tek seferdeki en yüksek yakalaması olduğu bildirildi. Amasya Valiliği operasyonun görüntülerini, "Valiliğimizin yönetiminde Amasya'nın huzuru Türkiye'nin huzuru anlayışıyla suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" notuyla paylaştı.

Amasya'da Yolcu Otobüsünde 57 Binden Fazla Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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