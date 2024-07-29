Amasya'da Yolcu Otobüsü Yaya Geçidinde Vatandaşa Çarptı
Amasya'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Yadigar Öksüz, hastanede tedavi altına alındı.
Amasya'da yaya geçinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Yadigar Öksüz, hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ümit Kaya yönetimindeki Mavi Tur firmasına ait 34 CHH 130 plakalı yolcu otobüsü Alparslan Türkeş Caddesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yadigar Öksüz'e çarptı.
Ağır yaralanan Öksüz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA