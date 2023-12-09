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Amasya'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

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Amasya'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. Kazalara itfaiye, polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri müdahale etti.

Amasya'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü, tır, kamyonet ve otomobillerin çarpıştığı 4 ayrı kazaya toplam 12 araç karıştı. Kazalarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazalara itfaiye, polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri müdahale etti.

Merzifon Kayadüzü hattında yaşanan kazalarda ön kısmı hasar gören yolcu otobüsünün içinde bulunan Hüseyin Özel, "Kazalara yoğun sisin neden oldu" dedi.

Samsun'dan İzmit'e giden aracıyla kazaya karışan Osman Yavuz ise "Önde arıza yapan tıra kamyonet çarptı. Biz de vurmamak için durunca çok sis nedeniyle arkadan gelen araçlar çarpmasıyla zincirleme kaza oldu" diye konuştu.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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