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Amasya'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Yaralı

Amasya'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Yaralı
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Amasya'da yaya geçidinden geçmekte olan yayaya yol veren otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kaza anı bir araç kamerasına yansıdı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da yaya geçidinden geçmekten olan yayaya yol veren otomobile arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza anı başka bir otomobildeki araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Caddesi'nde yaya geçidinden geçmeye çalışan iki kişiye bir otomobilin sürücüsü yol verdi. Sol şeride doğru ilerleyen yayalar için başka bir otomobilde önlerinde durdu. Arkasından gelen Özkan Ç. idaresindeki 05 ADF 835 plakalı otomobil, yeterli güvenli mesafeyi koruyamadan önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden öndeki otomobil yaya geçidinde bulunan Hafize T.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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