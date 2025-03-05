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Amasya'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kadın Yaralandı

Amasya'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kadın Yaralandı
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Amasya'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki Nurcihan A., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar ve polisler koştu. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Nurcihan A.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Amasya'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı bir kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Erdal S. yönetimindeki 06 BU 2180 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcihan A.'ya çarptı. Yaralı kadının yardımına o sırada bölgede bulunan vatandaşlar ve polisler yetişti. 62 yaşındaki Nurcihan A.'ya acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumun iyi olduğu öğrenilirken kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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