Amasya'da Yangın: Yaşlı Çiftçi Tüm Varlığını Kaybetti

Amasya'nın Kaleköy köyünde yaşlı bir çiftçinin evi çıkan yangında küle dönerken, komşuları ahırdaki hayvanlarını kurtardı. Çiftçi, yangında biriktirdiği 300 bin TL'yi ve tüm eşyalarını kaybettiğini söyledi.

Amasya'da bir köyde yaşayan yaşlı çiftçinin tek katlı evi küle döndü. Ahırdaki hayvanlarını komşularının kurtardığı yaşlı adamın biriktirdiği paralar ve tüm eşyaları alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy'de Aslan çiftine ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Dumanları görenler yardıma koştu. Evde bulunan Nurhan Aslan (70) alevlerden son anda kurtularak kendisini dışarı attı. Sobayla ısınan evine odun getirmeye giden Mehmet Aslan ise (70) yangını duyar duymaz döndüğünde yuvasının küle döndüğünü gördü. Ahırdaki 12 ineği yetişen komşular kurtardı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası ahıra ve bitişikteki samanlığa sıçramadan söndürüldü.

"Biriktirdiğimiz 300 bin TL paramız yandı. Bir ceketimle kaldım"

Yıllardır çiftçilikten elde ettiği kazancıyla yaptırdığı evindeki yangını yakınlarıyla çaresiz bakışlarla izleyen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Aslan, "Eşim canını zor kurtardı. Eşyalarımız ise tamamen yandı. Biriktirdiğimiz 300 bin TL paramız vardı. Kapının ardında poşette takılıydı. Oda yandı. Biraz altın vardı. İnşallah buluruz. Bir ceketimle kaldım" dedi.

Ahırdaki hayvanları komşular kurtardı

Hayvanlarının kurtaran komşularına teşekkür eden Aslan, "Komşularımdan Allah razı olsun. Hayvanlarımı kurtardılar. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Yardım sağlanırsa iyi olur. Yoksa çadırda duracağım" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerine ayran içirdi

Köyden bir genç de, il merkezinden yangını söndürmeye gelen itfaiyecilere dumandan etkilenmemeleri için ayran ikram etti. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
