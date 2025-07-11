Amasya'da Yangın: Aile Eşyalarını Kaybetti, Torunları Kurtuldu

Amasya'da bir çiftin 4 torunu ile birlikte yaşadıkları tek katlı evleri, traktörü ile otomobili çıkan yangında küle döndü.

Amasya merkeze bağlı Gözlek köyünde yaşayan Aktaş ailesinin tek katlı evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde bulunan babaanne Nazire Aktaş, çevreden yetişen komşularının da yardımıyla alevlerden kurtulmayı başardı. 7 yaşındaki torunuyla namaz kılmaya gittiği camideyken acı haberi alan Yaşar Aktaş (59), geldiğinde alevler içindeki evi, traktörü ve otomobiliyle karşılaştı. Her şeyi yanan Aktaş'ın tek tesellisi ise eşinin ve torunlarının kurtulması oldu. Anne ve babaları ayrılık aşamasında olan çocukların en küçüğünün 1, en büyüğünün 7 yaşında olduğu öğrenildi.

Üzüntüsünü torunlarına belli etmemeye çalışan Yaşar Aktaş, akrabalarının yanına sığınmaktan başka çareleri olmadığını, bu kötü günün de geride kalacağına inandığını belirtti. Aktaş, "Ev, araba, traktör geri gelir de torunlarım gelmez. Onların kurtulmasına şükrediyorum. Tek isteğim torunlarıma yeni bir yuva" diye konuştu. - AMASYA