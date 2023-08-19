Amasya'da Yalnız Yaşayan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

AMASYA'da 4 katlı binanın 2'nci katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve adrese gelen ekipler, pencereden girdiği evde yalnız yaşayan Mustafa Yıldırım'ın (55) cansız bedenini buldu.

Olay, akşam saatlerinde Şeyhcui Mahallesi Palmiye Sokak'taki AFAD Apartmanı'nda meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katından kötü koku yayıldığını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveni yardımıyla pencereden eve girdi. Ekipler, yalnız yaşayan Mustafa Yıldırım'ı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir ize rastlanmayan Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Vücudunun kısmen çürümeye başladığı belirlenen Yıldırım'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopside belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.