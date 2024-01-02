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Amasya'da yağışlı yolda kontrolden çıkan tır kaza yaptı

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Amasya'da yağışlı bir yolda seyir halinde olan bir tır, kontrolden çıkarak yolun kıyısına devrildi. Tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da yağışlı yolda kontrolden çıkan tır yolun kıyısına devrildi. Tır sürücüsü kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Akbaş idaresindeki 68 ABL 481 plakalı tır Amasya'dan Çorum istikametine seyir halindeyken Yıldızköy mevkiinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolun kıyısına devrildi. Sürücü yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amasya Çorum İtfaiye Hastane Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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