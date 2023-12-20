Amasya'da Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Amasya'da uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Amasya Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Amasya'da uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'yi (20) fiziki takip sonucu Merzifon'da yakaladı.

Adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Amasya Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AMASYA