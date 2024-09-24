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Amasya'da Uyuşturucu Testi Uygulaması: Sürücülere Cezai İşlem

Amasya'da Uyuşturucu Testi Uygulaması: Sürücülere Cezai İşlem
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Amasya'da trafik polisleri, sürücüleri durdurarak uyuşturucu test kiti ile kontrol etti. Uyuşturucu etkisi altında araç kullanan sürücülere 33 bin 240 TL ceza ve 5 yıl süreyle sürücü belgeleri iptal edildi.

Amasya'da trafik polisleri yapılan uygulamada sürücüleri durdurup uyuşturucu test kitiyle kontrol yaptı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanımının önüne geçmek için uygulama başlattı. Trafik ekipleri, araç sürücülerini tek tek durdurup uyuşturucu test kiti kullanarak uyuşturucu madde etkisinde olup olmadıklarını kontrol etti.

Ekipler, sürücüleri alkol ve uyuşturucu kullanımı konusunda uyarıp bilgilendirme yaptı. Uyuşturucu yada uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücülere 33 bin 240 TL cezai işlem uygulanmasının yanı sıra sürücü belgelerinin 5 yıl süreyle geri alınıldığı bilgisi aktarıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Sağlık trafik amasya Hukuk

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