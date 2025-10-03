Haberler

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

Güncelleme:
Amasya'da düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Amasya'da polisin uyuşturucu şebekeleri ve sokak satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince farklı evlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 989,99 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, 561 adet sentetik ecza, 97,76 gram bonzai hammaddesi emdirilmiş tütün, 42,54 gram aseton ile çözeltilmiş bonzai hammaddesi, 21,68 gram metamfetamin, 4,45 gram bonzai hammaddesi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 55 adet 9,19 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişi, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemiz etkin ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
