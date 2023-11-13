Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı
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Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 95 gram metamfetamin ve 376,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde tespit edilen ev, iş yeri ve araçlara eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, 9 şüpheliyi yakalandıkları operasyonda 95 gram metamfetamin ve 376,62 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa