Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, sentetik ecza hap, kubar esrar ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde 4 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 610 gr metamfetamin, 888 adet sentetik ecza hap, bin 506 gr kubar esrar bulundu. Ayrıca 1 hassas terazi, 3 makas, 2 ruhsatsız tabanca, 24,5 gr gram altın, 86 bin TL nakit para, 4 cep telefonu ve 1 yarı otomatik av tüfeğine el konuldu.

4 şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - AMASYA