Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi göz altına alındı. Operasyonda 5 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda Suluova'da bir şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Göz altına alınan şüpheli şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. - AMASYA