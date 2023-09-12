Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi göz altına alındı. Operasyonda 5 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi göz altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda Suluova'da bir şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Göz altına alınan şüpheli şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa