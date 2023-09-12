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Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi göz altına alındı. Operasyonda 5 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda Suluova'da bir şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Göz altına alınan şüpheli şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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