Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şahsın evine operasyon düzenledi.
Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa