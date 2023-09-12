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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şahsın evine operasyon düzenledi.

Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Suluova Amasya Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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