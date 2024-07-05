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Amasya'da tüp yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Amasya'da meydana gelen kazada tüp yüklü kamyon devrildi ve tüpler yola saçıldı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da tüp yüklü kamyonun devrildiği kazada tüpler yola saçılırken, sürücü ise ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Amasya-Tokat Çevre Yolu Ferhat arası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Bodur'un kullandığı 29 DE 477 plakalı tüp yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen kamyon yerde sürüklendikten sonra alt yola, oradan da yol kenarındaki boşluğa düştü. Kazada tüpler yola savruldu.

Kazada ağır yaralanan sürücü, Amasya Şerafettin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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