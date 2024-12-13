Üye Girişi
Haberler
Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler

Esad çiftini kahredecek görüntüler

 Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 jandarma ağır yaralı
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet

Amasya'da Tünel Çıkışında Feci Kaza: Otomobil Takla Attı

Amasya'da Tünel Çıkışında Feci Kaza: Otomobil Takla Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir otomobil, tünel çıkışında bariyere çarparak takla attı. Sürücü yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da bir otomobilin tünel çıkışında bariyere çarparak takla attığı feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Yenice mevki Akdağ Tüneli çıkışında meydana gelen kazada sürücü Hakan P.'nin kontrolünü kaybettiği 05 ADD 701 plakalı otomobil bariyerleri aşıp takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yardımına peşinden gelen araçlardaki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olay anı ise tünelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad çiftini kahredecek görüntüler
img

DEM Partili vekille tartışan Bakan'a sözlü uyarı
img

3. Lig takımından Türk futbol tarihine geçecek rekor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mazen Hamada kimdir? Mazen Hamada kaç yaşında, nereli? GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Masterchef 13 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Milli piyango bilet fiyatları 2025: Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango biletleri kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? DEAŞ hangi ülkeye ait? IŞİD ve DEAŞ aynı mı? Emevi Camii nerede? Emevi Camii hangi şehirde bulunuyor? İsmail Küçükkaya bugün neden yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.