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Amasya'da traktör ile otomobil çarpıştı, 3 yaralı

Amasya'da traktör ile otomobil çarpıştı, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Amasya-Erzincan karayolu üzerinde Taşova giriş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi Turgut idaresindeki 34 DOE 459 plakalı otomobil, Hüseyin Tutum'un kullandığı 05 HH 987 plakalı traktöre çarptı. 32 yaşındaki Turgut, Ömer Turgut (31) ve traktör sürücüsü 83 yaşındaki Hüseyin Tutum yaralandı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Traktörün kopan tekerini vatandaşlar güçlükle kenara sürükledi.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Taşova Amasya 3. Sayfa Haberler

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