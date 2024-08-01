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Amasya'da traktör ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında traktör ile minibüs çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya'da traktör ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D 100 Karayolu Suluova Organize Sanayi Kavşağı mevkisinde Hanifi Güvendi idaresindeki 55 HV 518 plakalı traktör ile Galip Akbaş'ın kullandığı 05 ABU 212 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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