Haberler

Amasya'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya-Taşova karayolunda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Şerife Döner, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da kavşakta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ozan Can K.'nın kullandığı 06 FHF 896 plakalı otomobil, Amasya- Taşova karayolunda seyir halindeyken Kızseki köyü kavşağına geldiğinde kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Şerife Döner'e çarptı. Savrulan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Döner'in cenazesi yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.