Amasya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 06 ESA 794 plakalı otomobil, Uzunoba köyü yakınlarında seyir halindeyken M.K'nın kullandığı 05 DK 431 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobiller şarampole sürüklendi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerin de aralarında olduğu 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

