Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki levhalara ve aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da yol kenarındaki trafik levhalarına ve aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobil, önüne kattığı çitleri yere serdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Furkan S. yönetimindeki 05 FM 365 plakalı otomobil, Boğazköy mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhalarına ve aydınlatma direğine çarptı. Önüne kattığı tahta çitleri de yere sererek duran otomobildeki sürücü ile Erdem Ş., Baki B. ve Yusuf Eren K. yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve sona erdi

 TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Öcalan' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır

Kurtulmuş'tan "Öcalan" çıkışı: Türkiye'yi rahatlatır

 Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması

En yakınındaki isim, özel görüntülerle tehdit etti
Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

Cimbom sürprize izin vermedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 10 Kasım MasterChef eleme adayları kimler, potaya kim girdi? Masterchef canlı yayın! 10 Kasım Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 119. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri ve BJK-Başakşehir maçı nasıl izlenir? CANLI MAÇ İZLE! 10 Kasım FB-Sivasspor maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivasspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş-Başakşehir maçı ilk 11'ler açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Recep İvedik 7 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? Olivier Ntcham kimdir, kaç yaşında ve nereli? Olivier Ntcham hangi takımlarda oynadı? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle 10 Kasım! ATV Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 8. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.