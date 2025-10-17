Amasya'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Amasya'da hafif ticari araç, önündeki tıra çarparak savruldu. Kazada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da önündeki tıra çarparak savrulan hafif ticari araçtaki 5 kişiden 4'ü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Osman Kurt yönetimindeki 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Gümüşhacıköy - Merzifon arasındaki Keltepe mevkiinde önünde seyreden tıra çarparak savruldu. Yoldaki süpürme aracına çarparak durabilen araçtaki Salim Kurt, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şaban Geyik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA
