Amasya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybederken, araçtaki 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Celalettin Çöpoğlu idaresindeki 34 GA 9273 plakalı hafif ticari araç, Badal Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan aynı aileden Remzi, Sevim, Niyazi ve Zürbiye Çöpoğlu yaralandı. Yaralılar ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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