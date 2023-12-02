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Amasya'da trafik denetimlerinde 138 araç ve 28 sürücü trafikten men edildi

2 Aralık 2023 10:39 Son Güncelleme: 10:41 Abone Ol

Amasya'da jandarma ekiplerinin Kasım ayında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplamda 138 araç ve 28 sürücünün trafikten men edildiği açıklandı. Ayrıca, 823 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi ve 23 sürücü belgesi alkollü araç kullanmaktan dolayı geçici olarak geri alındı. Okul servis araçları ve şoförleri de denetlendi ve 14 araca trafik idari para cezası uygulandı.