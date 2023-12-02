Amasya'da trafik denetimlerinde 138 araç ve 28 sürücü trafikten men edildi
Amasya'da jandarma ekiplerinin Kasım ayında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplamda 138 araç ve 28 sürücünün trafikten men edildiği açıklandı. Ayrıca, 823 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi ve 23 sürücü belgesi alkollü araç kullanmaktan dolayı geçici olarak geri alındı. Okul servis araçları ve şoförleri de denetlendi ve 14 araca trafik idari para cezası uygulandı.
Amasya'da jandarma ekiplerinin Kasım ayında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplamda 138 araç ve 28 sürücünün trafikten men edildiği açıklandı.
32 bin 770 aracın denetlenirken trafik kurallarını ihlal eden 823 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. 138 araç ve 28 sürücü trafikten men edildi. 23 sürücü belgesi alkollü araç kullanmaktan dolayı geçici olarak geri alındı.
Trafik jandarması timleri tarafından 230 okul servis aracı ve şoförü denetime tabi tutulurken 14 okul servis aracına okul servis hizmetleri yönetmeliğindeki şartlara uymamaktan dolayı trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi. - AMASYA