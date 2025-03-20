Amasya'da Tomruk Yüklü Tır Devrildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tomruk yüklü bir tır yola devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa T. yönetimindeki 37 ADS 737 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kaza sonrası tırda yüklü tomruklar yola dağıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler iş makineleriyle tırı ve dağılan tomrukları kaldırmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA